Вейга: "Челси" — крупнейший клуб в Англии"
Полузащитник "Челси" Ренату Вейга заявил, что считает свой клуб крупнейшим в Англии.
Ранее в июле "Челси" приобрел Вейгу у швейцарского "Базеля" за 12 миллионов фунтов, и сейчас Ренату проводит предсезонную подготовку с командой Энцо Марески.
По словам 20-летнего португальца, он без колебаний согласился присоединиться к "Челси", потому что не видит клуба лучше во всей Премьер-Лиге.
"Как ты можешь сказать "нет" "Челси"? Для меня они являются крупнейшим клубом в Англии. У них очень амбициозный проект — не только на настоящее, но и на будущее".
"Прямо сейчас самая важная вещь — это настоящее, и я очень рад быть здесь", — цитирует Вейгу Daily Mail.
03.08.2024 12:00
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