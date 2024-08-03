Вейга: "Челси" — крупнейший клуб в Англии"

Полузащитник "Челси" Ренату Вейга заявил, что считает свой клуб крупнейшим в Англии.

Ранее в июле "Челси" приобрел Вейгу у швейцарского "Базеля" за 12 миллионов фунтов, и сейчас Ренату проводит предсезонную подготовку с командой Энцо Марески.



По словам 20-летнего португальца, он без колебаний согласился присоединиться к "Челси", потому что не видит клуба лучше во всей Премьер-Лиге.



"Как ты можешь сказать "нет" "Челси"? Для меня они являются крупнейшим клубом в Англии. У них очень амбициозный проект — не только на настоящее, но и на будущее".



"Прямо сейчас самая важная вещь — это настоящее, и я очень рад быть здесь", — цитирует Вейгу Daily Mail.