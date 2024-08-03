Барнс считает, что Байчетич может стать своим Родри для "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что полузащитник Стефан Байчетич способен стать для "красных" своим аналогом Родри из "Манчестер Сити".
Родри считается эталоном современного опорного полузащитника, сыграв ключевую роль в успехах "Сити" за последние годы.
Однако Барнс убежден, что 19-летний Байчетич, для которого прошлый сезон оказался почти полностью потерян из-за травм, обладает тем же потенциалом.
"Он является чистым шестым номером. Каждый сейчас восхищается Родри. Я долгое время говорил о важности хорошего полузащитника оборонительного плана и о том, что они жизненно необходимы команде. Теперь о важности этого говорит каждый".
"Мы видели, насколько хорош он может быть, когда он заменил Фабиньо. Мы купили Эндо, который был хорош, но я думаю, Байчетич — это "апгрейд" относительно Эндо в плане того, что он делает с мячом, поэтому мне не терпится увидеть его в деле, и я надеюсь, он сможет избегать травм. Эта роль — для него", — цитирует Барнса Daily Mirror.
03.08.2024 11:00
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