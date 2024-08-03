Перейра: "Уход из МЮ — лучшее решение в моей жизни"

Полузащитник "Фулхэма" Андрес Перейра назвал уход из "Манчестер Юнайтед" "лучшим решением в своей жизни".

Перейра провел в системе "Юнайтед" 11 лет, два года назад перебравшись в "Фулхэм" ради регулярной игровой практики.



С тех пор 28-летний Перейра значительно прибавил и стал вызываться в сборную Бразилии, и у Андреаса нет никаких сожалений насчет ухода из "Юнайтед".



"Думаю, то было лучшее решение, которое я принял в своей жизни. Решение уйти, чтобы жить и играть здесь, наслаждаться своим футболом, вернуться в сборную с отличными игроками, наслаждаться игрой в Премьер-Лиге. Это лучшее решение, которое я принял".



"Когда я был там (в МЮ), я по-настоящему наслаждался пребыванием в великолепном клубе. Но я не жалею об уходе. Игроки в моем положении хотят показать, что они заслуживают играть".



"При помощи каждого здесь я провел отличный сезон. Мы начали сезон, потеряв важного игрока в лице Митровича. Нам пришлось найти способ строить свою игру без него. В январе пришел Родриго (Мунис), забив все эти голы и упростил мою жизнь!"



"Я на 100 процентов уверен, что "Фулхэм" недооценен. Возможно, так вышло, потому что в прошлом у "Фулхэма" всегда были взлеты и падения. Теперь люди привыкли к другому образу "Фулхэма", который создал Марку (Силва). Уверен, мы недооценены. Если вы посмотрите на прошлый сезон, мы играли в хороший футбол, мы побеждали большие команды и соперничали с ними. Это показывает, как далеко мы продвинулись", — сообщил Перейра Evening Standard.