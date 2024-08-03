Маласиа пропустит еще два месяца
Защитник Тирелл Маласиа сможет вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" в октябре.
После своего перехода из "Фейеноорда" в июле 2022 Маласиа сыграл только 39 матчей за "Юнайтед".
Маласиа не играет в футбол с мая 2023, с тех пор перенеся две операции на колене, и новый сезон Тен Хаг тоже готовится начать без своего 24-летнего соотечественника.
"Его дела идут хорошо, но его нет здесь (в турне), потому что я взял только тех игроков, которые могут играть матчи или доступны для тренировок с командой".
"Он пока не достиг этого, но он идет на поправку. В относительно короткое время он сможет вернуться к тренировкам с командой и затем к участию в матчах".
"Думаю, для него будет возможно вернуться в течение двух месяцев", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
03.08.2024 09:00
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