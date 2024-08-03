Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл стал крупнейшим акционером "Солфорда" из Лиги Два.

В 2014 году Невилл вместе со своими товарищами по "Классу 92" в лице Фила Невилла, Ники Батта, Райана Гиггза, Пола Скоулза и Дэвида Бекхэма приобрел "Солфорд Сити".



Бывшие партнеры по "Юнайтед" разделили между собой 60 процентов акций "Солфорда", тогда как оставшиеся 40 процентов приобрел бизнесмен Питер Лим.



Однако сейчас Лим вышел из проекта, а его долю приобрел Гари Невилл, став мажоритарным акционером клуба четвертого английского дивизиона.



С момента прихода "Класса 92" "Солфорд" четырежды повышался в классе в течение пяти сезонов и в 2019 году вошел в Футбольную Лигу.



Добавим, Лим остается хозяином испанской "Валенсии", куда по его инициативе на должность главного тренера в 2015 году был приглашен Невилл. Гари с треском провалился в этой роли и был уволен спустя четыре месяца.