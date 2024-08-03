"Вест Хэм" работает над приглашением Гвидо Родригеса

"Вест Хэм" работает над приглашением опорного полузащитника Гвидо Родригеса, который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Реал Бетис" в конце июня.

За плечами у 30-летнего Родригеса огромный опыт, включая победу со сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре. Также Гвидо помог своей национальной команде выиграть два Кубка Америки подряд — в 2021 году и ранее этим летом.



Гвидо выглядит лакомой целью для многих европейских клубов, включая "Барселону" Ханси Флика и "Фенербахче" Жозе Моуриньо, однако в данный момент "Вест Хэм" опережает своих конкурентов.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с представителями Родригеса.



Помимо этого, "Вест Хэм" работает над приобретением правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки, а также готовится подтвердить переходы вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла и нападающего дортмундской "Боруссии" Никласа Фюллькруга.