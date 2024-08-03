"Челси" отлучил Галлахера от первой команды
"Челси" поставил в известность своего полузащитника Конора Галлахера, что тот более не является частью первой команды.
Ранее на этой неделе Галлахер отклонил предложение "Челси" о новом трехлетнем контракте, также отказавшись от продления сотрудничества с родным клубом в июне.
Действующий же контракт Галлахера по-прежнему истекает следующим летом, и "Челси" совершенно не собирается рисковать потерей Конора через год безо всякой компенсации — особенно когда речь о собственном воспитаннике, все деньги с продажи которого будут зачтены в качестве чистой прибыли при связанных с финансовым фейр-плей расчетах.
В сложившейся ситуации "Челси" решил принять предложение "Атлетико" в 34 миллиона фунтов о покупке Галлахера. "Синие" предпочитают продать Конора за рубеж, нежели идти на сделку с "Тоттенхэмом" или "Астон Виллой", которые также заинтересованы в 24-летнем англичанине.
Галлахер пока не дал своего ответа "Атлетико", однако "Челси" заранее поставил ультиматум перед продуктом своей академии: Галлахер будет отлучен от первой команды, если не подпишет новый контракт или не покинет "Стэмфорд Бридж".
Во время встречи с Галлахером в пятницу боссы "Челси" сообщили игроку, что тот должен дать свой ответ "Атлетико" к понедельнику, сообщает The Times.
Добавим, в прошлом сезоне Галлахер был ключевым игроком "Челси", также исполняя роль капитана команды в большинстве матчей.
03.08.2024 06:00
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Бля цирк.
Позорище
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Ситуация отражающая все предыдущие решения в клубе, как и говорили - аукнулось. Конор конечно не хочет подписывать 3 летний "мостик", что в переводе: "посмотрим как покажешь себя дальше", когда клуб раздает 7 летние контракты на право и на лево, а Обоям ранее выписали солидный контракт, когда он толком ничего не показал ещё.
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"Синие" предпочитают продать Конора за рубеж, нежели идти на сделку с "Тоттенхэмом" или "Астон Виллой", которые также заинтересованы в 24-летнем англичанине.
Источник: http://fapl.ru/posts/109152/
Ой, мля, а Челси сейчас такой конкурент Вилле и Шпорам:)
В конце прошлого сезона Поч собрал этот конструктор и с чего менее опытному Мареске повторить. В общем ничего нового - типикал Челси, там и Лэмпард в Сити пригодился в оконцовке, но не в родном для себя клубе.
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