"Челси" отлучил Галлахера от первой команды

"Челси" поставил в известность своего полузащитника Конора Галлахера, что тот более не является частью первой команды.

Ранее на этой неделе Галлахер отклонил предложение "Челси" о новом трехлетнем контракте, также отказавшись от продления сотрудничества с родным клубом в июне.



Действующий же контракт Галлахера по-прежнему истекает следующим летом, и "Челси" совершенно не собирается рисковать потерей Конора через год безо всякой компенсации — особенно когда речь о собственном воспитаннике, все деньги с продажи которого будут зачтены в качестве чистой прибыли при связанных с финансовым фейр-плей расчетах.



В сложившейся ситуации "Челси" решил принять предложение "Атлетико" в 34 миллиона фунтов о покупке Галлахера. "Синие" предпочитают продать Конора за рубеж, нежели идти на сделку с "Тоттенхэмом" или "Астон Виллой", которые также заинтересованы в 24-летнем англичанине.



Галлахер пока не дал своего ответа "Атлетико", однако "Челси" заранее поставил ультиматум перед продуктом своей академии: Галлахер будет отлучен от первой команды, если не подпишет новый контракт или не покинет "Стэмфорд Бридж".



Во время встречи с Галлахером в пятницу боссы "Челси" сообщили игроку, что тот должен дать свой ответ "Атлетико" к понедельнику, сообщает The Times.



Добавим, в прошлом сезоне Галлахер был ключевым игроком "Челси", также исполняя роль капитана команды в большинстве матчей.