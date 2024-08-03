"Вест Хэм" согласовал покупку Фюллькруга

"Вест Хэм" полностью договорился с дортмундской "Боруссией" о покупке нападающего Никласа Фюллькруга.

Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, два клуба договорились на 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов), включая 4 млн. евро в виде бонусов (3.4 млн. фунтов).



Сам Фюллькруг уже согласовал с "Вест Хэмом" условия личного контракта и даже заручился благословением главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна на этот переход.



Теперь 31-летний немец без промедления направляется в расположение "Вест Хэма", чтобы уладить оставшиеся формальности и подписать контракт до 2027 года с опцией продления на один год.



Таким образом, Фюллькруг, переговоры по которому вел лично технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен, покинет Дортмунд после всего одного сезона — год назад "Боруссия" купила Никласа у бременского "Вердера" за 15 млн. евро (12.8 млн. фунтов).