"Арсенал" отказался продать Нкетиа в "Марсель" за 23 млн. фунтов

Французский "Марсель" сделал очередное предложение о покупке Эдди Нкетиа, и теперь готов выложить за нападающего "Арсенала" 27 миллионов евро (23 млн. фунтов).

Ранее на этой неделе "Арсенал" отказался продать Нкетиа в "Марсель" за 17 млн. фунтов. Сейчас французский клуб вернулся с улучшенным предложением, но журналист Фабрицио Романо утверждает, что 23 млн. фунтов тоже не хватило для заключения сделки.



Если верить Daily Mail, "Арсенал" не согласится на компенсацию менее 30 млн. фунтов за 25-летнего англичанина.



При этом сам Нкетиа уже дал свое согласие на переход в "Марсель", чей новый главный тренер Роберто Де Дзерби собирается использовать Эдди в связке с бывшим нападающим "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом, который обошелся клубу Лиги 1 в 26.6 млн. фунтов.