Артете "грустно" от ухода Смит-Роу
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что испытывает грусть от ухода полузащитника Эмиля Смит-Роу из клуба.
Ранее в пятницу 24-летний Смит-Роу завершил свой переход в "Фулхэм" по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.
Смит-Роу находился в "Арсенале" с 10 лет, сыграв 115 матчей за первую команду. Артета неохотно отпустил Эмиля, но в то же время понимает, что так лучше всего для карьеры англичанина.
"Самоотдача Эмиля, его настрой и энергия соответствовали высшему уровню каждый день, на него всегда можно было рассчитывать, когда команда нуждалась в нем. Он пришел в первую команду и исполнял важную роль в сложный для нас период. Он создал важное впечатление своей сильной игрой, заставив наших болельщиков гордиться".
"Мне грустно, что Эмиль уходит от нас, но я рад за него, потому что это новая возможность на данной стадии его карьеры, когда ему нужно выходить на матчи в стартовом составе и играть регулярно".
"Все в клубе любят Эмиля, и он уходит с нашей благодарностью, абсолютным уважением и наилучшими пожеланиями. Все мы желаем Эмилю и его семье успехов в "Фулхэме", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
02.08.2024 22:00
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Артета глумак, лучше бы молчал.
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