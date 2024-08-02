"Ливерпуль" открыт к предложениям насчет Гомеса

"Ливерпуль" открыт к предложениям других клубов насчет защитника Джо Гомеса.

Недавно выяснилось, что в июне "Ливерпуль" пытался использовать 27-летнего Гомеса в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.



Как утверждает Sky Sports, Гомес все еще может покинуть "Ливерпуль" этим летом — но только на правах постоянного трансфера, а не аренды.



Новый главный тренер "красных" Арне Слот доволен своими основными крайними защитниками, а в центре обороны рассматривает Гомеса позади Виргила Ван Дейка, Ибраимы Конате и Джарелла Куансы.



Добавим, Гомес до сих пор не приступил к предсезонной подготовке — Джо поздно ушел в отпуск, задержавшись со сборной Англии на Евро-2024.