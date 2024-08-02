"Атлетико" установил дедлайн для Галлахера

Испанский "Атлетико" установил дедлайн для Конора Галлахера, потребовав ответ от полузащитника "Челси" до конца этой недели.

Ранее на этой неделе "Атлетико" согласовал с "Челси" компенсацию за 24-летнего Галлахера в размере 34 миллионов фунтов.



В данный момент неясно, что думает о переезде в Мадрид сам Конор, однако "Атлетико" ответ нужен как можно скорее — не позднее воскресенья.



В минувшую среду Галлахер отклонил предложение "Челси" о новом трехлетнем контракте, который бы сделал Конора одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Стэмфорд Бридж".



Параллельно с этим, утверждает Sky Sports, Галлахеру было сказано, что при новом главном тренере Энцо Мареске он будет лишь игроком ротации, тогда как в прошлом сезоне Конор имел твердое место в стартовом составе и обычно исполнял обязанности капитана.



Источник добавляет, что Галлахер по-прежнему открыт к подписанию нового долгосрочного контракта. Однако "Челси" не готов рисковать возможной потерей игрока через год безо всякой компенсации.