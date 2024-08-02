"Атлетико" установил дедлайн для Галлахера

Конор Галлахер Испанский "Атлетико" установил дедлайн для Конора Галлахера, потребовав ответ от полузащитника "Челси" до конца этой недели.

Ранее на этой неделе "Атлетико" согласовал с "Челси" компенсацию за 24-летнего Галлахера в размере 34 миллионов фунтов.

В данный момент неясно, что думает о переезде в Мадрид сам Конор, однако "Атлетико" ответ нужен как можно скорее — не позднее воскресенья.

В минувшую среду Галлахер отклонил предложение "Челси" о новом трехлетнем контракте, который бы сделал Конора одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Стэмфорд Бридж".

Параллельно с этим, утверждает Sky Sports, Галлахеру было сказано, что при новом главном тренере Энцо Мареске он будет лишь игроком ротации, тогда как в прошлом сезоне Конор имел твердое место в стартовом составе и обычно исполнял обязанности капитана.

Источник добавляет, что Галлахер по-прежнему открыт к подписанию нового долгосрочного контракта. Однако "Челси" не готов рисковать возможной потерей игрока через год безо всякой компенсации.


Метки Атлетико, Галлахер, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2024 20:00

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