"Ньюкасл" начал переговоры о покупке Гехи

"Ньюкасл" вступил в переговоры с "Кристал Пэлас" о покупке защитника Марка Гехи.

Гехи и раньше находился на радаре у самых могущественных клубов Европы, однако своей уверенной игрой за сборную Англии на Евро-2024 Марк только усилил этот интерес.



Но если другие клубы только наблюдают за Гехи, опасаясь чрезмерной дороговизны 24-летнего защитника, "Ньюкасл" уже начал диалог с "Пэлас" об условиях трансфера, сообщает The Athletic.



В прошлом сезоне Гехи сыграл 29 матчей за "Пэлас" во всех соревнованиях, укрепив свою репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге. На Евро-2024 Марк принял участие в шести поединках англичан, лишь пропустив победу над Швейцарией в четвертьфинале из-за дисквалификации.



Ожидается, что для приобретения Гехи потребуется сумма свыше 60 миллионов фунтов.