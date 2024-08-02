МЮ сделал стартовое предложение по Де Лигту и Мазрауи
"Манчестер Юнайтед" выдвинул стартовое предложение о покупке защитников "Баварии" Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.
По информации The Athletic, "Юнайтед" направил совместное предложение по Де Лигту и Мазрауи в четверг.
На "Олд Траффорд" и среди представителей игроков было ощущение, что это предложение соответствует ожиданиям "Баварии", однако в ответ последовал отказ.
"Бавария" открыта к продаже Де Лигта и Мазрауи, но "Юнайтед" было сказано, что для заключения сделки потребуется сумма больше. В данный момент переговоры продолжаются.
Источник добавляет, что оба игрока уже согласовали с "Юнайтед" пятилетние контракты с опцией продления на 12 месяцев.
02.08.2024 18:00
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Если навести курсор на фотографию, то будет написано "Мейсон Де Лигт".
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чурку закроют за налик, а вот с де лохом непонятно
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