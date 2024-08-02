МЮ сделал стартовое предложение по Де Лигту и Мазрауи

"Манчестер Юнайтед" выдвинул стартовое предложение о покупке защитников "Баварии" Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

По информации The Athletic, "Юнайтед" направил совместное предложение по Де Лигту и Мазрауи в четверг.



На "Олд Траффорд" и среди представителей игроков было ощущение, что это предложение соответствует ожиданиям "Баварии", однако в ответ последовал отказ.



"Бавария" открыта к продаже Де Лигта и Мазрауи, но "Юнайтед" было сказано, что для заключения сделки потребуется сумма больше. В данный момент переговоры продолжаются.



Источник добавляет, что оба игрока уже согласовали с "Юнайтед" пятилетние контракты с опцией продления на 12 месяцев.