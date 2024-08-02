"Фулхэм" за рекордные деньги купил Смит-Роу у "Арсенала"

"Фулхэм" подтвердил приобретение полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу за рекордные для своего клуба 34 миллиона фунтов.

Смит-Роу заключил с "Фулхэмом" контракт до лета 2029 с опцией продления на 12 месяцев по инициативе клуба.



Sky Sports оценивает трансфер 24-летнего Смит-Роу в 34 млн. фунтов, включая 27 млн. фунтов в виде гарантированной суммы.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги Смит-Роу сыграл лишь 346 минут, отметившись тремя выходами в стартовом составе, и как раз дефицит игровых минут подтолкнул Эмиля к уходу из родного клуба.



Смит-Роу находился в системе "Арсенала" с 10 лет. После своего дебюта в сентябре 2018 Эмиль сыграл 115 матчей за первую команду "канониров", забив 18 голов и отдал 13 результативных передач.



Смит-Роу, на счету которого три матча за сборную Англии, считался одним из самых перспективных выпускников академии "Арсенала" за последние годы, однако регулярные проблемы со здоровьем пока не позволили ему реализовать свой потенциал.



"Наконец, я здесь, поэтому я по-настоящему рад за себя и за свою семью. Это хороший момент. Я по-настоящему взволнован, мне просто хочется начать как можно скорее и присоединиться к своим партнерам по команде".



"Я узнал о проекте, поговорил с тренером и увидел игроков, которые здесь уже есть, и я думаю, это захватывающий проект для меня, и это определенно идеальный шаг для развития моей карьеры", — сообщил Смит-Роу.



