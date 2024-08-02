Рис Джеймс: "Мареска удивителен"

Капитан "Челси" Рис Джеймс похвалил нового главного тренера "синих" Энцо Мареску.

В своем единственном сезоне у руля "Лестера" Мареска выиграл 31 из 46 матчей и обеспечил "лисам" прямую путевку в Премьер-Лигу, после чего ушел тренировать "Челси".



Мареска также известен тем, что ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити", и Джеймс сразу убедился, что Энцо является специалистом высшего калибра.



"Он удивителен с момента своего перехода. Его идеи и то, чего он хочет делать, очень ясны. Теперь это лишь вопрос времени и исполнения, и тогда мы сможем быть лучшей версией того, что он хочет".



"Результаты в предсезонный период ничего по-настоящему не отражают. Мы совершаем большой шаг в правильном направлении, чтобы быть готовыми к старту сезона. Думаю, на этом мы сосредоточены больше, нежели на результатах", — сообщил Джеймс talkSPORT.