Мойес: "Мой период в МЮ был провалом"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес назвал "провалом" свой период работы с "красными дьяволами".

Став преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году и получив контракт на пять лет, Мойес был уволен из "Юнайтед" еще до окончания своего первого сезона.



Та неудача до сих пор преследует Мойеса, который сетует на то, что ему не удалось привести в "Юнайтед" игроков, которых он хотел.



"Мой период в "Манчестер Юнайтед" был провалом. Если я о чем-либо и жалею в своей карьере, то это то, что я взялся за одну из крупнейших работ в мировом футболе, и у меня не получилось. Когда настанет время уйти на пенсию, об этом я буду жалеть больше всего".



"Мне было по-настоящему тяжело, когда я лишился работы в "Манчестер Юнайтед". В то время было так много ложных историй — и я не мог остановить их. Я думал, что буду делать вещи, которые позволил мне быть успешным в "Эвертоне". Я не пытался изменить систему сэра Алекса Фергюсона".



"В то время у "Манчестер Юнайтед" были великолепные ценности. Все было заточено на поддержку тренера, они давали шанс молодым игрокам. Все вещи были правильными, и я думал, это подойдет мне".



"Владельцы говорили, что их много критикуют, но у меня будет время, и спешить не нужно. Но когда мы тронулись, я почувствовал огромное давление. Думаю, значительная часть критики, которую я получал, была несправедливой".



"Что касается приобретений, которых я хотел, то мы провели ужасное окно. Я разговаривал с Сеском Фабрегасом, который не попадал в основу "Барселоны", и он сказал, что перейдет в "Юнайтед", если не попадет в стартовый состав на первый матч сезона. Он стал бы большим приобретением".



"Гарет Бэйл — другой игрок, которого я хотел. "Юнайтед" всегда обладал отличными фланговыми игроками вроде Дэвида Бекхэма и Райана Гиггза, поэтому я думал, он подойдет. Мы сделали большое предложение "Тоттенхэму" и игроку, и вертолет уже ждал его, но его сердце тяготело к "Реалу", — цитирует Мойеса Daily Mirror.