Тен Хаг рассчитывает на дальнейшие приобретения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что планирует продолжать покупать игроков, пока открыто трансферное окно.

Этим летом "Юнайтед" совершил две крупные покупки, пригласив Джошуа Зиркзее и Лени Йоро, хотя последний уже успел угодить в лазарет на три месяца с переломом стопы.



Тен Хаг неоднократно говорил, что его команда уступает конкурентами по Премьер-Лиге в отношении глубины состава, поэтому Эрик продолжает искать усиления.



"Больше приобретений? Таков план. Мы хотим укрепить свой состав, и мы хотим, чтобы наш состав был как можно лучше, хотя это является целью каждого клуба".



"Когда ты хочешь соответствовать высшему уровню, то в сезоне, который нам предстоит, успешен будет тот, кто лучше всего готов физически. А для этого нужна глубина состава", — сообщил Тен Хаг BBC.