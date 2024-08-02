Босс "Лацио" рад, что его клуб упустил "наемника" Гринвуда
Спортивный директор итальянского "Лацио" Анджело Фабиани назвал "наемником" бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.
В прошлом месяце "Юнайтед" продал Гринвуда во французский "Марсель" за 26.6 млн. фунтов, хотя перед этим медиа настойчиво сватали 22-летнего англичанина в Италию.
Фабиани подтверждает интерес "Лацио" к Гринвуду и радуется, что его клуб избежал приглашения игрока, для которого деньги оказались на первом месте.
"Мы хотели Гринвуда в прошлом году, несмотря на всем известную проблему Гринвуда. В этом году агент обратился к нам с идеей насчет переезда Гринвуда в Италию. Мы установили для него дедлайн, и когда начался аукцион, я думал, что мы можем дойти до определенного лимита".
"Мы предложили 22 миллиона фунтов за 50 процентов прав на игрока. Мы говорим о 26 миллионах евро. Он предпочел избрать другой путь, и я скажу, что лучшие сделки — это те, которые не заключаются. Я предпочитаю Ровеллу, Дзакканьи — игроков, которые любят место, где они работают".
"Я не хочу наемников. Вам везет, когда некоторые сделки не заключаются. Я бы мог продать себя на 50,000 евро дороже, но у меня есть ценности, которые родители передали мне. Если Гринвуд избрал другой путь, мы желаем ему удачи", — цитирует Фабиани Evening Standard.
02.08.2024 11:00
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"Лацио" ничего из себя не представляет чтобы хотеть играть там на худших условиях. Очень странное заявление.
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Жаль родители не передали ему принцип не быть обиженкой.
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