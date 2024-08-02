Неназванный клуб Премьер-Лиги пытался перехватить Мареску

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что другой клуб Премьер-Лиги пытался его перехватить перед тем, как он подписал контракт с "синими".

Несмотря на сильную концовку прошлого сезона, "Челси" решил прекратить сотрудничество с Маурисио Почеттино, на место которого из "Лестера" в начале июня был приглашен Мареска.



В прошлом сезоне, своем единственном на "Кинг Пауэр", Марска выиграл титул Чемпионшипа, и это привлекло внимание еще одного клуба высшего дивизиона, который Энцо называет "важным".



"Они спросили меня: "Если ли у нас еще время, или уже слишком поздно?" Но к тому времени я уже принял свое решение", — приводит слова Марески talkSPORT.