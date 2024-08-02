Лебеф: "Челси" — это позор, они никогда не выиграют Премьер-Лигу снова"

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф заявил, что "синие" никогда не выиграют Премьер-Лигу снова, если не изменят свою трансферную политику.

Этим летом "Челси" продолжил взятый ранее курс на приглашение молодых и перспективных игроков. Траты лондонского клуба на трансферы давно перевалили за 1 миллиард фунтов.



Лебеф, выступавший за "Челси" с 1996 по 2001 год, глубоко озабочен тем, что происходит на "Стэмфорд Бридж", и не ожидает, что заступивший на должность главного тренера этим летом Энцо Мареска значительно улучшит ситуацию.



"Некоторые фанаты думаю, что "Челси" просто может начать с чистого листа, но это не совсем с чистого листа после потраченного миллиарда фунтов".



"Клуб может делать что угодно со своими деньгами, но я, будучи бывшим игроком, думаю, что наблюдаемое нами — это позор".



"В команде есть талант, но там не так много лидеров или игроков, на которых можно положиться, и в этом главная проблема Энцо Марески".



"Не исключаю, что "Челси" сможет выиграть какой-нибудь кубок — например, Кубок Англии в этом сезоне. Но Премьер-Лигу — никогда. Ни за что".



"Если они продолжать делать то, что делают, они никогда снова не выиграют титул Премьер-Лигу. Им нужен опыт. То, что они делают, просто не работает".



"Когда я пришел в клуб, они 26 лет ждали трофея, и это прекратилось, только когда прибыли опытных игроков", — цитирует Лебефа Daily Mail.