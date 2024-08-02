Лебеф: "Челси" — это позор, они никогда не выиграют Премьер-Лигу снова"

Франк Лебеф Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф заявил, что "синие" никогда не выиграют Премьер-Лигу снова, если не изменят свою трансферную политику.

Этим летом "Челси" продолжил взятый ранее курс на приглашение молодых и перспективных игроков. Траты лондонского клуба на трансферы давно перевалили за 1 миллиард фунтов.

Лебеф, выступавший за "Челси" с 1996 по 2001 год, глубоко озабочен тем, что происходит на "Стэмфорд Бридж", и не ожидает, что заступивший на должность главного тренера этим летом Энцо Мареска значительно улучшит ситуацию.

"Некоторые фанаты думаю, что "Челси" просто может начать с чистого листа, но это не совсем с чистого листа после потраченного миллиарда фунтов".

"Клуб может делать что угодно со своими деньгами, но я, будучи бывшим игроком, думаю, что наблюдаемое нами — это позор".

"В команде есть талант, но там не так много лидеров или игроков, на которых можно положиться, и в этом главная проблема Энцо Марески".

"Не исключаю, что "Челси" сможет выиграть какой-нибудь кубок — например, Кубок Англии в этом сезоне. Но Премьер-Лигу — никогда. Ни за что".

"Если они продолжать делать то, что делают, они никогда снова не выиграют титул Премьер-Лигу. Им нужен опыт. То, что они делают, просто не работает".

"Когда я пришел в клуб, они 26 лет ждали трофея, и это прекратилось, только когда прибыли опытных игроков", — цитирует Лебефа Daily Mail.


Метки Лебеф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2024 09:00

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  1. tihinya-moiyobir 02.08.2024 09:52 # tihinya-moiyobir
    ЭЙ, ОХРАННИК!

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  2. electric 02.08.2024 09:48 # electric
    Пхехеххехе
    Гучман, е6ало

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  3. sausage 02.08.2024 09:42 # sausage
    По красоте всё по полочкам разложил. Остальные легенды молчат пока из уважения, но точно в ахуе от того, что творят с клубом эти барыги.

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  4. noel-gitman 02.08.2024 09:11 # noel-gitman
    челси это членси

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