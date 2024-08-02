"Тоттенхэм" обдумывает покупку Соланке
"Тоттенхэм" рассматривает возможность приобретения нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.
"Тоттенхэм" давно ищет забивного форварда, до сих пор не восполнив потерю Харри Кейна, который год назад был продан в "Баварию".
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, в шорт-листе "Тоттенхэма" из нападающих значится Соланке, который забил 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
Соланке является ключевым игроком "Борнмута", поэтому согласование трансфера 26-летнего англичанина выглядит сложным и дорогим для "Тоттенхэма".
02.08.2024 07:00
Просмотров: 173
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: