"Тоттенхэм" обдумывает покупку Соланке

Доминик Соланке "Тоттенхэм" рассматривает возможность приобретения нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.

"Тоттенхэм" давно ищет забивного форварда, до сих пор не восполнив потерю Харри Кейна, который год назад был продан в "Баварию".

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, в шорт-листе "Тоттенхэма" из нападающих значится Соланке, который забил 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.

Соланке является ключевым игроком "Борнмута", поэтому согласование трансфера 26-летнего англичанина выглядит сложным и дорогим для "Тоттенхэма".


Метки Борнмут, Соланке, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2024 07:00

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