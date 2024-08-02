"Ньюкасл" согласовал переход Уильямса Осулы
"Ньюкасл" согласовал приобретение нападающего "Шеффилд Юнайтед" Уильяма Осулы за 10 миллионов фунтов.
По информации The Telegraph, за интересом "Ньюкасла" к Осуле стоит новый спортивный директор "сорок" Пол Митчелл.
Помимо 10 млн. фунтов, на которые договорились "Ньюкасл" и "Шеффилд Юнайтед", еще 5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
"Шеффилд Юнайтед" отчаянно хотел сохранить 20-летнего датчанина, однако вылет из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона поставил "клинков" в уязвимое положение.
В прошлом сезоне Осула сыграл 21 матч в Премьер-Лиге, включая девять выходов в старте, и не совершил ни одного результативного действия.
02.08.2024 00:05
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