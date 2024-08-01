Умер Крейг Шекспир

Бывший главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир ушел из жизни в возрасте 60 лет.

В заявлении, опубликованном семьей Шекспира, говорится, что Крейг "мирно скончался у себя дома, находясь в окружении семьи".



В прошлом году у Шекспира был диагностирован рак, однако лечение, которое проходил Крейг, не помогло ему побороть болезнь.



Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери в сезоне 2015/16, когда "Лестер" сенсационно завоевал титул Премьер-Лиги.



В следующем сезоне, когда Раньери был уволен, Шекспир сам возглавил "Лестер". При Крейге "лисы" одержали знаменитую победу над "Севильей" и вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



Помимо "Лестера", Шекспир также поработал в "Вест Бромвиче", "Халле", "Эвертоне", "Уотфорде", "Астон Вилле", "Норвиче" и сборной Англии.