"Вест Хэм" сделал предложение по Фюллькругу

"Вест Хэм" сделал предложение в 25 миллионов евро (21.2 млн. фунтов), включая бонусы, о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Никласа Фюллькруга.

"Боруссия" пока не дала своего ответа на указанное предложение. Изначально клуб из Дортмунда оценивал Фюллькруга в 30 млн. евро (25.4 млн. фунтов), но "Вест" Хэм" столько платить не будет, утверждает Sky Sport Germany.



Сам Фюллькруг хочет перейти в "Вест Хэм" как можно скорее. 31-летний немец готов заключить с лондонским клубом контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.



Также сообщается, что Фюллькруг уже заручился благословением главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна на переход в "Вест Хэм". Никласу было сказано, что он повысит свои шансы вызываться в национальную команду, если будет регулярно играть на уровне Премьер-Лиги.



Если приобретение Фюллькруга вдруг сорвется, "Вест Хэм" еще раз попытается договориться с "Астон Виллой" по Джону Дурану.