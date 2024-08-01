"Пэлас" приобрел Исмаилу Сарра

"Кристал Пэлас" приобрел вингера французского "Марселя" Исмаилу Сарра за 12.5 млн. фунтов.

Сарр заключил с "Пэлас" контракт на пять лет и будет призван заменить на "Селхерст Парк" Майкла Олисе, проданного в "Баварию".



26-летний сенегалец покинул "Марсель" после всего одного сезона, в течение которого он забил пять голов в 35 матчах.



До "Марселя" Сарр провел четыре сезона в "Уотфорде", где отметился 34 голами и 22 результативными передачами в 131 матче.



"Я очень рад оказаться здесь, потому что "Кристал Пэлас" — отличный клуб. Спасибо тренеру и спортивному директору — они рассказали мне о своем проекте, и я согласился, потому что это хороший проект".



"Я собираюсь упорно трудиться на поле и за его пределами ради команды и ради фанатов", — сообщил Исмаила.