Защитник Джо Гомес раздумывает над уходом из "Ливерпуля" в это трансферное окно.

Во время переговоров с "Ньюкаслом" о покупке нападающего Энтони Гордона в июне "Ливерпуль" отказался включать в сделку Джарелла Куансу, но выразил готовность использовать в качестве разменной монеты Гомеса.



В итоге Гордон так и остался в "Ньюкасле", а Гомес, который до сих пор отдыхает после поездки со сборной Англии на Евро-2024, получил пищу для размышлений.



По информации The Telegraph, "Ливерпуль" активно не ищет покупателя на Гомеса, но по-прежнему открыт к расставанию с 27-летним защитником по правильной цене — примерно в 45 миллионов фунтов.



Поэтому, готовясь приступить к предсезонной подготовке, Гомес размышляет, какие варианты у него есть для продолжения карьеры за пределами "Энфилд".