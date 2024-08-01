"Ипсвич" приобрел Конора Таунсенда

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" приобрел крайнего защитника "Вест Бромвича" Конора Таунсенда за 500,000 фунтов.

Таунсенд, который провел в "Вест Бромвиче" последние шесть лет, заключил с "Ипсвичем" контракт до 2026 года.



31-летний англичанин становится очередным новичком команды Кирана Маккенны после Ариянета Мурича, Бена Джонсона, Джейкоба Гривза, Омари Хатчинсона и Лиама Делапа.



Опытный Таунсенд будет призван придать опыта "Ипсвичу", для которого предстоящий сезон станет первым в высшем дивизионе с 2002 года.



"Снова сыграть в Премьер-Лиге — это большой вызов для меня, и такого рода возможность не дается слишком часто, поэтому я без колебаний согласился", — сообщил Таунсенд.