"Фулхэм" улучшил предложение по Мактоминею

"Фулхэм" сделал улучшенное предложение о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея.

Свое стартовое предложение по Мактоминею "Фулхэм" выдвинул около двух недель назад, однако последовавший со стороны "Юнайтед" отказ не остановил "дачников".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас "Фулхэм" вернулся с суммой свыше 20 миллионов фунтов, но ответ "Юнайтед", вероятно, останется отрицательным.



"Юнайтед" открыт к продаже Мактоминея этим летом, но хочет за 27-летнего игрока сборной Шотландии ближе к 30 млн. фунтов.



Добавим, Мактоминей нужен "Фулхэму" в качестве замены для Жоау Палиньи, проданного в "Баварию". Помимо Скотта, "дачники" также интересуются Андре из "Флуминенсе".