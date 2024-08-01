"Форест" приобрел "португальского Грилиша"
"Ноттингем Форест" объявил о приобретении нападающего португальской "Витории" Жоты Силвы.
25-летний Силва заключил с "Форест" контракт до 2028 года. BBC оценивает трансфер Жоты в 11 миллионов фунтов, включая бонусы.
Силва, которого часто называют "португальским Джеком Грилишем", забил 15 голов в 42 матчах за "Виторию" в прошлом сезоне.
Своей формой в прошлом сезоне Силва, который способен сыграть по всему фронту атаки, заслужил возможность дебютировать за сборную Португалии в марте.
В борьбе за Жоту "Форест" опередил российский "Краснодар" и греческий "Панатинаикос".
01.08.2024 16:00
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