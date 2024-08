Светская хроника за четверг

Нико Уильямса не будет в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" может купить Бена Чилуэлла. Джо Гомес готов уйти из "Ливерпуля". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Вингер Нико Уильямс не перейдет в "Барселону" или какой-либо клуб Премьер-Лиги, а останется в "Атлетике". (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку защитника "Челси" Бена Чилуэлла. (talkSPORT)



"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в Энтони Гордоне, не сумев заполучить нападающего "Ньюкасла" в июне. (Liverpool Echo)



Защитник Джо Гомес открыт к уходу из "Ливерпуля". (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" готов отпустить нападающего Джордана Айю по правильной цене. Заполучить 32-летнего ганца хочет "Лестер". (Evening Standard)



Вингер "Арсенала" Рис Нелсон оказался не по карману "Лестеру". (Leicester Mercury)



"Эвертон" и "Ноттингем Форест" интересуются парагвайским нападающим Рамоном Сосой. (TEAMtalk)



"Форест" близок к покупке вингера португальской "Витории Гимараэш" Жоты Силвы за 6 миллионов фунтов плюс бонусы. (Sky Sport)



"Фулхэм" договорился о покупке центрального защитника "Вильярреала" Хорхе Куэнки. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" готов отпустить защитника Кирана Триппьера за 20 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



"Ливерпуль" одержал победу 2:1 в предсезонном матче против "Арсенала" благодаря голам Мохамеда Салаха и Фабиу Карвалью. (BBC)



"Челси" разгромил мексиканскую "Америку" со счетом 3:0, а "Юнайтед" победил "Реал Бетис" со счетом 3:2. (The Sun)



Соседи Фила Фодена вызвали полицию, потому что детская вечеринка дома у полузащитника "Манчестер Сити" оказалась слишком шумной. (The Sun)