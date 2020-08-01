"Бавария" не взяла Де Лигта в Южную Корею

Защитник Маттейс Де Лигт не полетел с "Баварией" в предсезонное турне в Южную Корею, чтобы уладить свое будущее.

Как известно, Де Лигт является трансферной целью для "Юнайтед", главного тренера которого Эрика Тен Хага он знает по совместной работе в "Аяксе".



Де Лигт хочет воссоединения с Тен Хагом, однако "Юнайтед" пока не удается согласовать с "Баварией" компенсацию за 24-летнего игрока сборной Германии.



Тем не менее, компромисс двух клубов может быть близок, особенно после того, как "Юнайтед" потерял с травмой Лени Йоро. На это намекает решение "Баварии" не брать Де Лигта в Южную Корею, где команда Венсана Компани пробудет до 5 августа.



Как сообщает Daily Mail, Де Лигт остался в Мюнхене, потому что "ожидает решения" насчет своего будущего. А вот правый защитник Нуссаир Мазрауи, которого также хочет "Юнайтед", в Южную Корею отправился.