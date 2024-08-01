Обамеянг советует Нкетиа перейти в "Марсель"

Бывший капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг посоветовал нападающему "канониров" Эдди Нкетиа покинуть лондонский клуб и перейти в "Марсель".

Накануне стало известно, что "Марсель" улучшил свое предложение о покупке Нкетиа до 17 миллионов фунтов. "Арсенал" едва ли согласится на эту сумму, но два клуба продолжают переговоры.



По слухам, Нкетиа уже согласовал условия личного контракта, и свою роль в этом сыграл Обамеянг, который выступал за "Арсенал" с 2018 по 2022 год.



"Уже это сделал", — написал Обамеянг в социальной сети на просьбу болельщика "сказать Нкетиа перейти в "Марсель".



Сам Обамеянг именно в "Марселе" провел сезон 2023/24, забив 30 голов во всех соревнованиях. Этим летом 35-летний габонец перебрался в саудовскую "Аль-Кадисию".