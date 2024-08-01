"Арсенал" близок к покупке Микеля Мерино

"Арсенал" достиг договоренности с полузащитником Микелем Мерино и теперь приближается к компромиссу с "Реал Сосьедад" насчет условий трансфера.

"Арсенал" сосредоточился на приглашении игрока в центр поля после того, как завершил приобретение защитника Риккардо Калафьори из "Болоньи".



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Арсенал" уже договорился с Мерино, который хочет присоединиться к команде своего соотечественника Микеля Артеты.



Также "Арсенал" продвигается в переговорах с "Реал Сосьедад", а сумма сделки по 28-летнему победителю Евро-2024 в составе сборной Испании может превысить 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).



На упомянутом Евро-2024 Мерино сыграл во всех семи матчах испанской сборной, но лишь на один из них — против Албании на групповом этапе — выходил в стартовом составе. При этом Микель забил один гол — победный против хозяев турнира немцев в 1/4 финала.