"Арсенал" близок к покупке Микеля Мерино
"Арсенал" достиг договоренности с полузащитником Микелем Мерино и теперь приближается к компромиссу с "Реал Сосьедад" насчет условий трансфера.
"Арсенал" сосредоточился на приглашении игрока в центр поля после того, как завершил приобретение защитника Риккардо Калафьори из "Болоньи".
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Арсенал" уже договорился с Мерино, который хочет присоединиться к команде своего соотечественника Микеля Артеты.
Также "Арсенал" продвигается в переговорах с "Реал Сосьедад", а сумма сделки по 28-летнему победителю Евро-2024 в составе сборной Испании может превысить 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).
На упомянутом Евро-2024 Мерино сыграл во всех семи матчах испанской сборной, но лишь на один из них — против Албании на групповом этапе — выходил в стартовом составе. При этом Микель забил один гол — победный против хозяев турнира немцев в 1/4 финала.
01.08.2024 12:00
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Мы прям с ходу начинаем Елдой своей огромной махать
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