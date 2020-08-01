"Брайтон" неохотно продал Гросса в "Боруссию"

"Брайтон" подтвердил продажу полузащитника Паскаля Гросса в дортмундскую "Боруссию".

Гросс провел в "Брайтоне" семь лет, в течение которых сыграл 261 матч, забив 32 гола и отдав 52 результативные передачи.



Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер сделал все возможное, чтобы сохранить Гросса, однако Паскаль не смог устоять перед предложением "Боруссии", которую он поддерживает с детства.



Таким образом, Гросс заключил с клубом из Дортмунда контракт на два года. Трансферная стоимость 33-летнего игрока сборной Германии составила 10 миллионов фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов.