"Брайтон" неохотно продал Гросса в "Боруссию"

Паскаль Гросс "Брайтон" подтвердил продажу полузащитника Паскаля Гросса в дортмундскую "Боруссию".

Гросс провел в "Брайтоне" семь лет, в течение которых сыграл 261 матч, забив 32 гола и отдав 52 результативные передачи.

Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер сделал все возможное, чтобы сохранить Гросса, однако Паскаль не смог устоять перед предложением "Боруссии", которую он поддерживает с детства.

Таким образом, Гросс заключил с клубом из Дортмунда контракт на два года. Трансферная стоимость 33-летнего игрока сборной Германии составила 10 миллионов фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов.


Метки Боруссия, Брайтон, Гросс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2024 11:00

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