"Юнайтед" начнет сезон без Йоро и Хейлунда

Лени Йоро "Манчестер Юнайтед" начнет новый сезон без травмированных защитника Лени Йоро и нападающего Расмуса Хейлунда.

Йоро и Хейлунд получили свои травмы в товарищеском матче против "Арсенала" в Лос-Анджелесе в минувший уикенд, будучи замененными в первом тайме.

18-летний француз повредил свою левую стопу, тогда как у 21-летнего датчанина возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

По информации BBC, теперь Йоро пропустит три месяца, а Хейлунд — шесть недель, а значит новый сезон "Юнайтед" начнет без обоих игроков.

Если Йоро действительно будет лечиться до конца октября, он пропустит девять матчей Премьер-Лиги, в том числе против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Астон Виллы", а также старт "Юнайтед" в Лиге Европы и Кубке Лиги.

Добавим, минувшей ночью "Юнайтед" одержал победу 3:2 над "Реал Бетис" в США, и этот матч оказался омрачен новыми проблемами — повреждения получили Антони и Маркус Рэшфорд.


Метки Йоро, Манчестер Юнайтед, травмы, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 572

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Последние комментарии:




  1. kirkorov-coyg 01.08.2024 10:40 # kirkorov-coyg
    Че там по арангутангси?

    https://ibb.co/BjgBf52

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  2. kellborn 01.08.2024 10:37 # kellborn
    Я блять ахуеваю, конечно. С утра масовые сообщения о сбоях Ютуба. У меня он ну вообще с телефона почти не грузит.

    Но вата продолжает не понимать о чем речь. Либо они всегда в 144 смотрели. Либо они реально уже зомби, которые уже ну совсем отрицают реальность

    (ответить)

  3. superglor 01.08.2024 10:31 # superglor
    Расплата за насосаные титулы в 90-х.

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  4. memfis63 01.08.2024 10:27 # memfis63
    >Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России

    Помните https://cs5.pikabu.ru/post_img/2014/11/13/8/1415883067_241058011.jpg


    Классика как никогда стала актуальна

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  5. kellborn 01.08.2024 10:24 # kellborn
    Ютубу пизда

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  6. quavo 01.08.2024 10:08 # quavo
    Дыр хаг там их в ноги ебет своей лысой бошкой?

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  7. hammersmith 01.08.2024 10:05 # hammersmith
    "Юнайтед" начнет сезон без Йоро и Хейлунда


    Источник: http://fapl.ru/posts/109118/

    И без Ютуба

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