"Юнайтед" начнет сезон без Йоро и Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" начнет новый сезон без травмированных защитника Лени Йоро и нападающего Расмуса Хейлунда.

Йоро и Хейлунд получили свои травмы в товарищеском матче против "Арсенала" в Лос-Анджелесе в минувший уикенд, будучи замененными в первом тайме.



18-летний француз повредил свою левую стопу, тогда как у 21-летнего датчанина возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



По информации BBC, теперь Йоро пропустит три месяца, а Хейлунд — шесть недель, а значит новый сезон "Юнайтед" начнет без обоих игроков.



Если Йоро действительно будет лечиться до конца октября, он пропустит девять матчей Премьер-Лиги, в том числе против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Астон Виллы", а также старт "Юнайтед" в Лиге Европы и Кубке Лиги.



Добавим, минувшей ночью "Юнайтед" одержал победу 3:2 над "Реал Бетис" в США, и этот матч оказался омрачен новыми проблемами — повреждения получили Антони и Маркус Рэшфорд.



