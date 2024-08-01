"Юнайтед" начнет сезон без Йоро и Хейлунда
"Манчестер Юнайтед" начнет новый сезон без травмированных защитника Лени Йоро и нападающего Расмуса Хейлунда.
Йоро и Хейлунд получили свои травмы в товарищеском матче против "Арсенала" в Лос-Анджелесе в минувший уикенд, будучи замененными в первом тайме.
18-летний француз повредил свою левую стопу, тогда как у 21-летнего датчанина возникли проблемы с задней поверхностью бедра.
По информации BBC, теперь Йоро пропустит три месяца, а Хейлунд — шесть недель, а значит новый сезон "Юнайтед" начнет без обоих игроков.
Если Йоро действительно будет лечиться до конца октября, он пропустит девять матчей Премьер-Лиги, в том числе против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Астон Виллы", а также старт "Юнайтед" в Лиге Европы и Кубке Лиги.
Добавим, минувшей ночью "Юнайтед" одержал победу 3:2 над "Реал Бетис" в США, и этот матч оказался омрачен новыми проблемами — повреждения получили Антони и Маркус Рэшфорд.
01.08.2024 10:00
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Че там по арангутангси?
https://ibb.co/BjgBf52
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Я блять ахуеваю, конечно. С утра масовые сообщения о сбоях Ютуба. У меня он ну вообще с телефона почти не грузит.
Но вата продолжает не понимать о чем речь. Либо они всегда в 144 смотрели. Либо они реально уже зомби, которые уже ну совсем отрицают реальность
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Расплата за насосаные титулы в 90-х.
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>Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
Помните https://cs5.pikabu.ru/post_img/2014/11/13/8/1415883067_241058011.jpg
Классика как никогда стала актуальна
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Ютубу пизда
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Дыр хаг там их в ноги ебет своей лысой бошкой?
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"Юнайтед" начнет сезон без Йоро и Хейлунда
Источник: http://fapl.ru/posts/109118/
И без Ютуба
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