Клопп: "На сегодняшний день для меня все закончено как для тренера"

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в данный момент его тренерскую карьеру можно считать завершенной.

Покидая "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24, Клопп говорил, что собирается отдохнуть минимум год. Правда, это не мешает медиа связывать Юргена с различными клубами и сборными.



Клопп по-прежнему собирается вернуться в футбол, однако Юрген допускает, что сделает это не в роли тренера.



"На сегодняшний день для меня все закончено как для тренера. Я ушел не по какой-то прихоти, это было всесторонне обдуманное решение. Кроме того, я тренировал лучшие клубы в мире".



"Возможно, мы сможем поговорить об этом снова через несколько месяцев. Я по-прежнему хочу работать в футболе и помогать людям, используя свой опыт и контракты. Давайте посмотрим, что еще есть для меня", — цитирует Клоппа Sky Sports.