Клопп: "На сегодняшний день для меня все закончено как для тренера"

Юрген Клопп Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в данный момент его тренерскую карьеру можно считать завершенной.

Покидая "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24, Клопп говорил, что собирается отдохнуть минимум год. Правда, это не мешает медиа связывать Юргена с различными клубами и сборными.

Клопп по-прежнему собирается вернуться в футбол, однако Юрген допускает, что сделает это не в роли тренера.

"На сегодняшний день для меня все закончено как для тренера. Я ушел не по какой-то прихоти, это было всесторонне обдуманное решение. Кроме того, я тренировал лучшие клубы в мире".

"Возможно, мы сможем поговорить об этом снова через несколько месяцев. Я по-прежнему хочу работать в футболе и помогать людям, используя свой опыт и контракты. Давайте посмотрим, что еще есть для меня", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 01.08.2024 10:46 # bes-ter
    Все забыли и проехали... он никому более не интересн кроме ущербных болельщиков ливерпуля

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  2. superglor 01.08.2024 10:30 # superglor
    Это все из-за гребаного Нуниса, уругвайское полено сломало карьеру великому тренеру.

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  3. electric 01.08.2024 10:24 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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