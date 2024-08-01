Клопп: "На сегодняшний день для меня все закончено как для тренера"
Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в данный момент его тренерскую карьеру можно считать завершенной.
Покидая "Ливерпуль" в конце сезона 2023/24, Клопп говорил, что собирается отдохнуть минимум год. Правда, это не мешает медиа связывать Юргена с различными клубами и сборными.
Клопп по-прежнему собирается вернуться в футбол, однако Юрген допускает, что сделает это не в роли тренера.
"На сегодняшний день для меня все закончено как для тренера. Я ушел не по какой-то прихоти, это было всесторонне обдуманное решение. Кроме того, я тренировал лучшие клубы в мире".
"Возможно, мы сможем поговорить об этом снова через несколько месяцев. Я по-прежнему хочу работать в футболе и помогать людям, используя свой опыт и контракты. Давайте посмотрим, что еще есть для меня", — цитирует Клоппа Sky Sports.
01.08.2024 09:00
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Все забыли и проехали... он никому более не интересн кроме ущербных болельщиков ливерпуля
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Это все из-за гребаного Нуниса, уругвайское полено сломало карьеру великому тренеру.
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КНЯЗЬ!!!
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