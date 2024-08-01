Фофана: "Энцо — не расист"

Защитник "Челси" Весле Фофана убежден, что его партнер по команде Энцо Фернандес не придерживается расистских взглядов.

В минувший понедельник Фернандес увиделся с партнерами по "Челси" впервые после скандала с исполнением песни расистского характера про игроков сборной Франции.



По словам Фофана, его расстроил поступок Фернандеса, однако французский защитник принял извинения Энцо и верит, что у 23-летнего победителя Кубка Америки в составе сборной Аргентины не было злого умысла.



"Он приехал вчера, и мы поговорили при главном тренере. Мы поговорили вместе. Я объяснил, почему мне не понравилось то видео".



"Он объяснился, он принес извинения, потому что он не хотел обидеть французских фанатов или кого-либо. Он не понимал, когда пел это. Он не понимал. И я верю ему. Потому что я знаю его. Я знаю, что он не расист. Я чувствовал себя немного расстроенным после его поступка. Теперь с этим покончено. Это осталось позади".



"Думаю, каждый в команде чувствует то же самое. Мы поговорили, вся команда вместе. Не только я и Энцо. Это были все. Все мы — в одной команде, и нам нужно двигаться вперед вместе. Все поговорили, все высказались. Вот и все. С этим покончено", — цитирует Фофана Football.London.