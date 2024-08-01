Стив Макларен променял МЮ на сборную Ямайки

Стив Макларен покинул штаб Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", чтобы стать главным тренером сборной Ямайки.

Макларен ассистировал Тен Хагу с момента того назначения главным тренером "Юнайтед" в мае 2022. Прежде Стив также был помощником сэра Алекса Фергюсона в клубе с "Олд Траффорд".



В качестве главного тренера Макларену довелось поработать в КПР, "Дерби" "Ньюкасле", "Твенте", "Ноттингем Форест", "Вольфсбурге", "Мидлсбро" и, конечно, сборной Англии, которую он не сумел вывести на Евро-2008.



И заявлении Ямайской федерации футбола, с которой Макларен заключил контракт на два года, следует, что целью 63-летнего англичанина является вывод сборной на ЧМ-2026.



Добавим, Ямайка занимает 59-е место в рейтинге сборных ФИФА и прежде лишь однажды преодолевала квалификацию к Чемпионату Мира — в 1998 году.