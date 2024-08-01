Галлахер отказался от нового контракта с "Челси" и приблизился к переходу в "Атлетико"

"Челси" достиг принципиальной договоренности о продаже Конора Галлахера в испанский "Атлетико" после того, как полузащитник отклонил предложение лондонского клуба о новом контракте.

По информации The Athletic, "Челси" предложил Галлахеру новый контракт на два года с опцией продления на третий, что сделало бы Конора одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Стэмфорд Бридж".



Это была уже вторая попытка "Челси" договориться с Галлахером о продлении сотрудничества — в июне Конор также отклонил предложение "синих" о новом контракте.



Учитывая контрактную ситуацию Галлахера, "Челси" с самого начала был открыт к продаже Конора этим летом, однако установленная "синими" цена в 50 миллионов фунтов отпугнула заинтересованные клубы вроде "Астон Виллы", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма".



Зато "Атлетико" проявил настойчивость и, как утверждает talkSPORT в эксклюзивном материале, согласовал с "Челси" стоимость 24-летнего игрока сборной Англии в размере 37.9 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 33 млн. фунтов



Нюанс в том, что "Атлетико" пока не разговаривал с самим Галлахером, и ранее пресса сообщала, что Конор открыт к идее остаться в "Челси" на заключительный год по своему контракту.



"Атлетико" готов поманить Галлахера возможностью выступать в Лиге Чемпионов и работать с Диего Симеоне.