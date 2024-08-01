У Йоро подозревают перелом стопы
Медицинский штаб "Манчестер Юнайтед" опасается, что защитник Лени Йоро получил перелом плюсневой кости стопы и пропустит два месяца.
18-летнему Йоро, который две недели назад был куплен "Юнайтед" у "Лилля" за 59 миллионов фунтов, потребовалась вынужденная замена во время предсезонного матча против "Арсенала" в Лос-Анжелесе в минувший уикенд.
В среду юный француз был замечен на тренировочной базе "Юнайтед" в Соединенных Штатах на костылях и в специальном защитном сапоге на левой ноге.
Йоро до сих пор не поставлен окончательный диагноз, однако у Лени подозревают перелом стопы, сообщает Daily Mail. Если эти опасения подтвердятся, защитник пропустит старт нового сезона и задержится в лазарете примерно до октября.
Добавим, проблемы со здоровьем против "Арсенала" возникли и у нападающего Расмуса Хейлунда. Предполагается, что он получил травму задней поверхности бедра, однако после матча датчанин, по крайней мере, свободного передвигался.
01.08.2024 00:05
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Это очевидно, такой субтильный. Накормите его сливочным маслом
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