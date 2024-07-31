Ихеаначо сменил "Лестер" на "Севилью"

Бывший нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо свободным агентом перешел в испанскую "Севилью".

Несмотря на возвращение "Лестера" в Премьер-Лигу, Ихеаначо решил не оставаться на "Кинг-Пауэр".



Келечи сватали в различные клубы, включая "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас", но в итоге 27-летний нигериец решил продолжить карьеру в "Севилье", с которой заключил соглашение до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.



Ихеаначо выступал за "Лестер" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2017 году. Всего Келечи сыграл за "лис" 232 матча, забив 61 гол и отдав 34 результативные передачи.