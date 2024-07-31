Премьер-Лига оштрафовала "Сити" на 2 млн. фунтов за 22 нарушения

"Манчестер Сити" был оштрафован Премьер-Лигой за 22 нарушения, связанных с началом матчей и их возобновлением в перерыве.

Восемь из этих 22 нарушений были допущены "Сити" в сезоне 2022/23, остальные 14 — в прошлом.



Правила Премьер-Лиги требуют, чтобы все матчи начинались строго в назначенное время. То же самое касается времени, которое отводится на перерыв между таймами. Это имеет большое значение в том числе для телевизионных трансляций.



"Сити" же не был столь пунктуален в последние два года — в среднем задержка составляла около двух минут.



"Горожане" признали свою вину, извинились и согласились выплатить Премьер-Лиге штраф в размере 2.09 млн. фунтов.



"Сити" также напомнил своим игрокам и персоналу о необходимости следить за временем, сообщает Sky Sports.



Добавим, эти нарушения никак не связаны с теми 115, в которых "Сити" обвиняется касательно пренебрежения правилами финансового фейр-плей Премьер-Лиги.