"Вест Хэм" близок к покупке Саммервилла и Фюллькруга

Никлас Фюллькруг и Крисенсио Саммервилл Вест Хэм" близок к покупке вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла и нападающего дортмундской "Боруссии" Никласа Фюллькруга.

По информации BBC, Саммервилл, признанный лучшим игроком прошлого сезона Чемпионшипа, был целью номер один "Вест Хэма" на летнее трансферное окно.

Саммервилла сватали в различные клубы, включая "Ливерпуль", однако "Вест Хэм", судя по всему, выигрывает борьбу за 22-летнего голландца, который забил 21 гол за "Лидс" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.

"Вест Хэм" уже согласовал стоимость Саммервилла и теперь ждет игрока на медобследование. На этой неделе "молотобойцы" надеются оформить и переход Фюллькруга, которого они пытались заполучить еще прошлым летом, когда Никлас предпочел отправиться из "Вердера" в "Боруссию".

В своих 43 матчах за клуб из Дортмунда 31-летний немец забил 15 голов.


Метки Боруссия, Вест Хэм, Лидс, Саммервилл, Фюллькруг

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 31.07.2024 21:58 # brown-ale
    Кажется, второй клуб в Лондоне определился.

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  2. quavo 31.07.2024 21:43 # quavo
    Это сильно на самом деле, нигерси походу ото всех отсасывать будет со своими середняковыми трансферами

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