"Вест Хэм" близок к покупке Саммервилла и Фюллькруга

Вест Хэм" близок к покупке вингера "Лидса" Крисенсио Саммервилла и нападающего дортмундской "Боруссии" Никласа Фюллькруга.

По информации BBC, Саммервилл, признанный лучшим игроком прошлого сезона Чемпионшипа, был целью номер один "Вест Хэма" на летнее трансферное окно.



Саммервилла сватали в различные клубы, включая "Ливерпуль", однако "Вест Хэм", судя по всему, выигрывает борьбу за 22-летнего голландца, который забил 21 гол за "Лидс" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.



"Вест Хэм" уже согласовал стоимость Саммервилла и теперь ждет игрока на медобследование. На этой неделе "молотобойцы" надеются оформить и переход Фюллькруга, которого они пытались заполучить еще прошлым летом, когда Никлас предпочел отправиться из "Вердера" в "Боруссию".



В своих 43 матчах за клуб из Дортмунда 31-летний немец забил 15 голов.