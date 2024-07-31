"Сити" согласовал переход Коуто в "Боруссию"
"Манчестер Сити" согласовал переход своего правого защитника Яна Коуто в дортмундскую "Боруссию".
По информации BBC, Коуто проведет в Дортмунде сезон 2024/25 на правах аренды, после чего "Боруссия" будет обязана выкупить Яна за 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов).
Коуто принадлежит "Сити" с 2020 года, но ни одного официального матча за чемпионов Премьер-Лиги так и не сыграл.
Все четыре предыдущих сезона 22-летний бразилец провел в аренде: три в испанской "Жироне" и один в португальской "Браге".
31.07.2024 20:00
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