"Сити" согласовал переход Коуто в "Боруссию"

"Манчестер Сити" согласовал переход своего правого защитника Яна Коуто в дортмундскую "Боруссию".

По информации BBC, Коуто проведет в Дортмунде сезон 2024/25 на правах аренды, после чего "Боруссия" будет обязана выкупить Яна за 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов).



Коуто принадлежит "Сити" с 2020 года, но ни одного официального матча за чемпионов Премьер-Лиги так и не сыграл.



Все четыре предыдущих сезона 22-летний бразилец провел в аренде: три в испанской "Жироне" и один в португальской "Браге".