"Арсенал" готовит предложение по Дьекерешу

В ближайшие дни "Арсенал" собирается сделать предложение о покупке нападающего португальского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Дьекереш с самого начала занимал высокое место в шорт-листе "Арсенала" по укреплению позиции нападающего, однако в какой-то момент интерес "канониров" угас, потому что "Спортинг" был готов отпустить Виктора только за прописанные в контракте отступные в размере 86 миллионов фунтов.



Сейчас сейчас "Спортинг" смягчил свою позицию и дал понять, что согласен на компенсацию меньше, поэтому "Арсенал" активизировал свой интерес к бомбардиру, который забил 43 гола в 50 матчах прошлого сезона.



Daily Mirror ожидает, что стартовое предложение "Арсенала" по 26-летнему шведу, который был куплен "Спортингом" год назад у "Ковентри" за 20 млн. фунтов, составит около 55 млн. фунтов.



Тем временем, как утверждает испанское издание Sport, "Спортинг" заплатил "Ковентри" 1.7 млн. фунтов, чтобы снизить положенную клубу Чемпионшипа долю с перепродажи Дьекереша лиссабонцами с 15 до 10 процентов.