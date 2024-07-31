Джо Гомес все еще может покинуть "Ливерпуль"

Защитник Джо Гомес может покинуть "Ливерпуль" этим летом после того, как его переход в "Ньюкасл" сорвался.

В июне "Ливерпуль" собирался использовать оцениваемого в 45 миллионов фунтов Гомеса в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона, который в свою очередь был оценен в 75 млн. фунтов.



В итоге эта сделка сорвалась, несмотря на то, что для обоих игроков уже было запланировано медобследование. Свои проблемы с финансовым фейр-плей "Ньюкасл" решил по-другому, продав Эллиотта Андерсона и Янкубу Минте вместо Гордона.



Однако Liverpool Echo утверждает, что Гомес все еще может покинуть "Ливерпуль", и к Джо растет интерес со стороны других клубов, которые чувствуют, что 27-летний англичанин доступен для трансфера. Впрочем, пока "красные" не получали никаких предложений.



Если Гомес уйдет до дедлайна 30 августа, "Ливерпулю" нужно будет пригласить другого защитника, потому что "красные" до сих пор даже не обзавелись заменой для Жоэля Матипа, покинувшего клуб свободным агентом.



Гомес выступает за "Ливерпуль" с 2015 года и в силу своей универсальности всегда ценился бывшим главным тренером Юргеном Клоппом, однако твердым игроком основы Джо стать так и не смог.