Игорь Тиаго выбыл до конца 2024 года

"Брентфорд" объявил, что нападающий Игорь Тиаго пропустит несколько месяцев с травмой колена.

Заранее готовясь к расставанию со своим бомбардиром Айвеном Тоуни, "Брентфорд" инвестировал рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов в приглашение Тиаго из "Брюгге".



Однако уже в своем первом матче за "пчел" — победном против "Уимблдона" 20 июля (5:2) — 23-летний бразилец серьезно повредил свой мениск.



Из официального заявления "Брентфорда" следует, что теперь Тиаго предстоит операция, а восстановление Игоря растянется до конца календарного года.



Потеряв Тиаго, который забил 18 голов в 34 матчах бельгийского первенства в прошлом сезоне, теперь "Брентфорд" может пересмотреть свою позицию в отношении Тоуни — или попытаться найти другого нападающего, пока трансферное окно открыто.