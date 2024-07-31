Клопп не будет работать со сборной Англии

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вычеркнул себя из числа претендентов на работу со сборной Англии.

В данный момент сборная Англии ищет нового рулевого после расставания с Гаретом Саутгейтом, и Клопп назывался одним из претендентов на вакантный пост, хотя никогда не входил в число фаворитов.



Однако Юрген, покинувший "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, не намерен прерывать свой творческий отпуск ради этой работы или какой-либо другой.



"В данный момент в плане работы совершенно ничего не происходит. Ни с клубами, ни со сборными".



"Некоторые люди, наверное, пропустили мимо ушей эту часть (заявления Клоппа об уходе). Это была бы крупнейшая потеря лица в истории, если бы я сказал: "Я сделаю исключение для вас".



"Я собираюсь кем-нибудь поработать. Я слишком молод, чтобы лишь играть в падел-теннис и нянчить внуков. Буду ли я снова тренером? В данный момент я это исключаю".



"Давайте посмотрим, как это будет выглядеть через несколько месяцев. В данный момент ничего не происходит", — цитирует Клоппа The Independent.