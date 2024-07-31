Йоргенсен рассказал, что следил за игрой Чеха

Новичок "Челси" Филип Йоргенсен признался, что бывший голкипер "синих" Петр Чех был его источником вдохновения.

Накануне Йоргенсен завершил свой переход в "Челси" из "Вильярреала" за 20.7 млн. фунтов, без промедления присоединившись к команде Энцо Марески, которая проводит турне по США.



В прошлом сезоне Йоргенсен утвердился первым номером "Вильярреала", сыграв 37 матчей во всех соревнованиях, и теперь 22-летний шведо-датчанин готов бросить вызов основному голкиперу "Челси" Роберту Санчесу.



"Для меня было очень важно перейти сюда как можно скорее и влиться в процесс как можно раньше, чтобы подготовиться к новому сезону, изучить стиль игры тренера и познакомиться с каждым".



"Я очень доволен, как сложились последние 12 месяцев. Я очень уверен в себе и знаю, какими качествами обладаю".



"К счастью, мне предоставился шанс проявить себя на высшем уровне в Испании, и теперь я очень рад, что у меня есть возможность сделать это же в одном из крупнейших клубов мира".



"Мне всегда нравилось смотреть "Челси", потому что я много наблюдал за Петром Чехом, когда рос. Так что "Челси" был одной из моих любимых команд, за которыми я следил".



"Роберт Санчес выступает за сборную Испании, где я живу, и я немного следил за ним, когда он был в "Брайтоне" и теперь в "Челси". Я знаю, что он является очень хорошим голкипером, и я надеюсь, мы сможем учиться друг у друга и вместе будем лучшими версиями себя", — сообщил Йоргенсен официальному веб-сайту "Челси".